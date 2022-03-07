Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler Manchester City ile Sporting Lizbon maçını yönetecek - Son Dakika
Üye Girişi

Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler Manchester City ile Sporting Lizbon maçını yönetecek

07.03.2022 14:17
Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler Manchester City ile Sporting Lizbon maçını yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları yer alamıyor ancak hakemlere görev veriliyor. UEFA, Halil Umut Meler'e Manchester City ile Sporting Lizbon maçını yönetme görevi verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları yer alamıyor ancak hakemlere görev veriliyor. UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Manchester City- Sporting Lizbon karşılaşmasında Halil Umut Meler'i atadı.

Şampiyonlar Ligi'nde takımımız yok ama hakemimiz var! UEFA, Halil Umut Meler'i dev maça atadı

ÇEYREK FİNALE BİLET

İngiltere'de Etihad stadında oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler.

Şampiyonlar Ligi'nde takımımız yok ama hakemimiz var! UEFA, Halil Umut Meler'i dev maça atadı

23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş karşılaşmalarının programı şöyle:

8 Mart Salı

9 Mart Çarşamba:

15 Mart Salı:

16 Mart Çarşamba:

YORUMLAR
500
Nefes kesen mücadele! Manchester City, United'ı 4-1 yendi Nefes kesen mücadele! Manchester City, United'ı 4-1 yendi Halil Umut Meler, Manchester City- Sporting karşılaşmasında düdük çalacak Halil Umut Meler, Manchester City- Sporting karşılaşmasında düdük çalacak

Halil Umut Meler, Manchester, Sporting, Lizbon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler Manchester City ile Sporting Lizbon maçını yönetecek - Son Dakika


Son Dakika
14:17 Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler Manchester City ile Sporting Lizbon maçını yönetecek
14:13 Son Dakika! Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün saat 15.00'te Belarus sınırında 3. kez görüşecek!
14:05 En çok vaka hangi ilimizde? Bakan Koca, haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
13:53 Demet Özdemir ve Tuba Büyüküstün'den Ahmet Hakan'a sağlı sollu salvolar: Hadsiz! Saygılı ol!
13:52 Mart, kazma kürek yaktıracak! Bir uyarı da AKOM'dan geldi: 1987'den sonra en kuvvetli kar yağışı yolda
13:48 Ukrayna'dan yürek parçalayan görüntüler! Ülkeden kaçmak isteyen insanlar tren istasyonunu doldurdu
13:40 Ali Koç'un dev maça gelmeme nedeni anlaşıldı! Almanya'ya giderek Löw'le görüşmüş
13:28 Amerikalı aktör Sean Penn, Zelenski'yle yaptığı görüşmeyi anlattı: Ondan çok etkilendim
13:18 İsrail'de hazırlıklar başladı! İşte Erdoğan ve Herzog'un gündeminde olan 4 başlık
13:07 İngiltere'nin Ukrayana'ya mali desteği sürüyor: Son olarak 100 milyon dolarlık hibe kararı verildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 14:23:18. #1.13#
SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler Manchester City ile Sporting Lizbon maçını yönetecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement