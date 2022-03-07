Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler Manchester City ile Sporting Lizbon maçını yönetecek - Son Dakika

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları yer alamıyor ancak hakemlere görev veriliyor. UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Manchester City- Sporting Lizbon karşılaşmasında Halil Umut Meler'i atadı.

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İngiltere'de Etihad stadında oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler.

23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş karşılaşmalarının programı şöyle:

8 Mart Salı

9 Mart Çarşamba:

Real Madrid - Paris Saint-Germain (0-1)

Manchester City - Sporting Lizbon (5-0)

15 Mart Salı:

16 Mart Çarşamba: