Şampiyonlar Ligi'nde İkinci Tur Sonuçları - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi'nde İkinci Tur Sonuçları

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6 maçla başlayan rövanşlarda 6 takım üçüncü tura geçti. Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu rövanşında 6 maç yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci eleme turu rövanş karşılaşmaları, 6 müsabakayla başladı.

Yapılan maçların ardından Azerbaycan'dan Sabah, İsveç'ten Mjallby, Avusturya'dan Sturm Graz, Slovenya'dan Celje, Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb, Ermenistan'dan Ararat-Armenia adlarını üçüncü eleme turuna yazdırdı.

Bu turda mücadele eden Fenerbahçe, 1-0 kazandığı maçın rövanşında bugün deplasmanda karşılaşacağı Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi elemesi durumunda üçüncü eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

KuPS Kuopio (Finlandiya)-Sabah (Azerbaycan): 0-2 (0-1)

L. Red Imps (Cebelitarık)-Mjallby (İsveç): 0-0 (0-3)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Thun (İsviçre): 3-2 (Uzatmada) (1-1)

Celje (Slovenya)-Egnatia (Arnavutluk): 2-2 (Penaltılarda 4-1) (3-3)

Hearts (İskoçya)-Sturm Graz (Avusturya): 0-2 (0-4)

Shamrock Rovers (İrlanda)-Ararat-Armenia (Ermenistan): 2-1 (0-2)

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

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