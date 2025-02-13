UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları, oynanan 4 karşılaşmayla tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off aşamasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Club Brugge (Belçika)-Atalanta (İtalya): 2-1
Celtic (İskoçya)- Bayern Münih (Almanya): 1-2
Feyenoord (Hollanda)- Milan (İtalya): 1-0
Monaco (Fransa)- Benfica (Portekiz): 0-1
Müsabakaların rövanşı, 18 Şubat'ta oynanacak.
Son Dakika › Spor › Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Maçları Tamamlandı - Son Dakika
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