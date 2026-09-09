Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Mbappe ve Valverde'nin golleriyle Inter'i 2-1 yendi - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Mbappe ve Valverde'nin golleriyle Inter'i 2-1 yendi

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UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Real Madrid, sahasında Inter'i 2-1 mağlup etti. Mbappe ve Valverde'nin golleriyle 2-0 öne geçen İspanyol ekip, İtalyan rakibini Carlos Augusto'nun sayısına rağmen geçemedi ve 3 puanla başladı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de oynarken, Arda Güler cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Real Madrid, sahasında karşılaştığı Inter'i 2-1 yendi.

Avrupa kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid, sahasında İtalya ekibi Inter'i konuk etti. Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çaldı. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstlendi. Real Madrid, 14'üncü dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle öne geçti. Ceza sahasına girer girmez vuruşunu yapan Mbappe, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. Ev sahibi ekip, 23'üncü dakikada farkı 2'ye çıkardı. Kaleci Josep Martinez'in geriye doğru çekmek istediği topa müdahale eden Federico Valverde, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0. İlk yarı Real Madrid'in 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Inter, 77'nci dakikada farkı 1'e indirdi. Lautaro Martinez'in ceza sahası içi sağ çaprazından çevirdiği topa kale sahası önünde Carlos Augusto bekletmeden vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Real Madrid sahadan 2-1 galip ayrıldı. İspanyol ekibi, Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı. Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 60'ıncı dakikada oyundan çıktı. Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler ise cezası nedeniyle karşılaşmada görev yapmadı.

ARDA GÜLER'E ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÖDÜL

Real Madrid ile Inter arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde Arda Güler'e geçen sezonun "En İyi Çıkış Yapan Oyuncusu" ödülü verildi. Cezası nedeniyle maçta forma giyemeyen milli futbolcu, ödülünü Luis Figo'nun elinden aldı. Real Madrid tribünleri Arda Güler'i alkışlarla karşıladı. Kylian Mbappe'ye ise geçen sezonki performansı nedeniyle gol krallığı ödülü takdim edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Mbappe ve Valverde'nin golleriyle Inter'i 2-1 yendi - Son Dakika

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