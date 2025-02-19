Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Takımları Belirlendi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda bugün 4 maç oynandı.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off turu rövanş müsabakalarının ardından Benfica, Bayern Münih, Club Brugge ve Feyenoord, son 16 turuna yükseldi.
Organizasyonda ligdeki 8 maç sonunda ilk 8'e giren Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa, doğrudan son 16 turuna adını yazdırmıştı.
Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Münih, Milan, PSV, Paris Saint-Germain, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting Lizbon ve Club Brugge ise play-off aşamasında mücadele etmeye hak kazanmıştı.
Play-off turu rövanş müsabakalarında bugün alınan sonuçlar ve yarının programı şöyle:
Milan (İtalya)-Feyenoord (Hollanda): 1-1
Atalanta (İtalya)-Club Brugge (Belçika): 1-3
Bayern Münih (Almanya)-Celtic (İskoçya): 1-1
Benfica (Portekiz)-Monaco (Fransa): 3-3
19 Şubat Çarşamba:
20.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Sporting (Portekiz)
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Brest (Fransa)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)
23.00 PSV (Hollanda) - Juventus (İtalya)
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