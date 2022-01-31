Şampiyonlar Ligi'nden Süper Toto 1. Lig'e! Körfez ekibinin transferi herkesi şaşırttı

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Spor Toto 1. Lig ekibi Kocaelispor transferde bombayı patlattı. Yeşil-siyahlı ekip, Sheriff formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Yunan orta saha Dimitrios Kolovos'u renklerine bağladı.

SAĞLI KONTROLLERİNDEN SONRA RESMİ SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK

Kocaelispor'dan yapılan açıklamada 28 yaşındaki orta sahayla ön protokol imzalandığı belirtildi. Yeşil-siyahlı ekip, Kolovos'un sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Yunan futbolcuyla resmi sözleşme imzalayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BOY GÖSTERDİ

Bu sezon Sheriff formasıyla 6'sı Şampiyonlar Ligi grupları olmak üzere toplam 22 maça çıkan Kolovos, 4 gol atıp 5 de asist yaptı.