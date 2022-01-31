Şampiyonlar Ligi'nden Süper Toto 1. Lig'e! Körfez ekibinin transferi herkesi şaşırttı

Spor Toto 1. Lig ekibi Kocaelispor transferde bombayı patlattı. Yeşil-siyahlı ekip, Sheriff formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Yunan orta saha Dimitrios Kolovos'u renklerine bağladı.
Kocaelispor'dan yapılan açıklamada 28 yaşındaki orta sahayla ön protokol imzalandığı belirtildi. Yeşil-siyahlı ekip, Kolovos'un sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Yunan futbolcuyla resmi sözleşme imzalayacak.
Bu sezon Sheriff formasıyla 6'sı Şampiyonlar Ligi grupları olmak üzere toplam 22 maça çıkan Kolovos, 4 gol atıp 5 de asist yaptı.
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