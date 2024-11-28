Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran an: Ancelotti Arda'ya bağırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran an: Ancelotti Arda'ya bağırdı

Geniş Video İzle

Real Madrid'in Liverpool'a 2-0 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Arda Güler ilk 11'de sahaya çıktı. Mücadeleye damga vuran an ise Ancelotti'nin Arda Güler'in isabetsiz bir şutu sonrası verdiği tepki oldu. Ancelotti'nin milli futbolcuya iki elini yana açarak tepki gösterdiği ve 'Arda' diye bağırdığı yayına yansıdı.

28.11.2024 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arda Güler'in de formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Liverpool'a deplasmanda 2-0 yenildi.

Mücadeleye damga vuran an ise Liverpool karşısında forma şansı bulan Arda Güler'in bir pozisyonda çektiği isabetsiz şut sonrası Ancelotti'nin verdiği tepki oldu.

"ARDA" DİYE BAĞIRDI

Ancelotti'nin Arda Güler'e iki elini yana açarak tepki gösterdiği görüldü. İtalyan çalıştırıcının bu sırada "Arda" diye bağırması yayına yansıdı. Arda Güler, 56. dakikada yerini Lucaz Vazquez'e bıraktı.

Şampiyonlar Ligi\'ne damga vuran an: Ancelotti Arda\'ya bağırdı

Carlo Ancelotti, Real Madrid, Arda Güler, Liverpool, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran an: Ancelotti Arda'ya bağırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bilal Salik:
    Kerem aktürkoğlu her maçta resital yapıyor oralı bile değilsiniz son dakika !! Aklımda deli sorular acaba koç ve avaneleri size arda satılır ise alacağı primden prim mi vaad etti gündemde tutmanız için ?? 9 7 Yanıtla
  • Barış Oğuz:
    Arda haber olmak için para veriyor bence. habere bak: Teknik direktör Ardaya bağırdı. 12 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:32 Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler
09:04 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
08:18 Otomotiv devi Nissan iflas bayrağını çekmek üzere Otomotiv devi Nissan iflas bayrağını çekmek üzere
07:22 İsrail Savunma Bakanı Katz: Ateşkes ihlal edilirse güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazırız İsrail Savunma Bakanı Katz: Ateşkes ihlal edilirse güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazırız
06:51 Türkiye’yi sarsan ’’sahte dolar’’ skandalı büyüyor Türkiye'yi sarsan ''sahte dolar'' skandalı büyüyor
14:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özeleştiri: Sorunu kendimizde arayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özeleştiri: Sorunu kendimizde arayacağız
14:37 Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu
14:36 Kayıp çiftçi, 7 metrelik piton yılanın karnında bulundu Kayıp çiftçi, 7 metrelik piton yılanın karnında bulundu
14:31 Fenerbahçe, Slavia Prag kadrosunda tam 5 eksik var Fenerbahçe, Slavia Prag kadrosunda tam 5 eksik var
14:30 52 yaşındaki Sofia Vergara sırrını açıkladı 52 yaşındaki Sofia Vergara sırrını açıkladı
14:24 Sosyal medyanın ’’cesur’’ ikizlerinden olumsuz eleştirilere cevap Sosyal medyanın ''cesur'' ikizlerinden olumsuz eleştirilere cevap
14:10 Erdoğan Bayraktar’dan kentsel dönüşüm çağrısı Erdoğan Bayraktar'dan kentsel dönüşüm çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 10:19:46. #1.11#
SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran an: Ancelotti Arda'ya bağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.