Fenerbahçe, Union SG takımına karşı 1-0 mağlup oldu. Fenerbahçe bu skorla adını Konferans Ligi'nde çeyrek finale yazdırdı. Fenerbahçe'nin tur atlamasıyla birlikte UEFA ülke puanı klasmanında 9. sırada yer alan Türkiye, sezonu ilk 10'da bitirmeyi garantiledi.
Fenerbahçe'nin tur atlamasıyla beraber Türkiye, Ülke puanı sıralamasında ilk 10 sırada yer almayı garantiledi. Böylece 2024-2025 sezonunda şampiyon olan takım doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı.
Son Dakika › Spor › Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderiyoruz! İşte UEFA ülke puanında son durum - Son Dakika
Fenerbahçe, sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'e 1-0 mağlup oldu ancak ilk maçta elde ettiği galibiyetle tur atlamayı başardı. Bu mağlubiyetle birlikte Fenerbahçe'nin sahasındaki 12 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i eleyerek çeyrek finale yükseldi. İlk maçta elde ettiği galibiyetle avantajlı bir duruma geçen Fenerbahçe, rövanş maçında 1-0 mağlup olsa da tur atlamayı başardı. Çeyrek finaldeki rakibi ise kura çekimi sonrasında belli olacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'e 1-0 yenilmesine rağmen toplamda 3-1'lik skorla çeyrek finale adını yazdırdı.
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