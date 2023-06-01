Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor! Newcastle United, Karius için kararını verdi

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Bu sezon İngiltere Premier Lig'de başarılı bir grafik çizen ve Şampiyonlar Ligi bileti alan Newcastle United, kadrosunu şekillendirmeye başladı. İngiliz temsilcisi, geçen sezon kadrosuna kattığı Loris Karius ile yola devam etmeyi planlıyor.

KARARI KENDİSİ VERECEK

The Athletic'de yer alan habere göre, teknik direktör Eddie Howe'un Karius ile görüşerek yeni sezonda takımda kalmasını istedi. 29 yaşındaki kaleci ise teklifi değerlendirmeye karar verdi.

YEDEK KALMAK İSTEMİYOR

Öte yandan Karius'un Newcastle United ile görüşmesinin yanı sıra bir yandan da alternatifleri değerlendirdiği belirtildi. Alman kalecinin, Nick Pope'un arkasında yedek kalacağı düşüncesi nedeniyle daha fazla süre almak istediği belirtildi.

1 MAÇA ÇIKTI

Bir dönemler Beşiktaş forması da giyen 29 yaşındaki kalecinin İtalya'dan da talipler olduğu öne sürüldü. Loris Karius, Newcastle United'da bu sezon sadece bir maçta süre alabildi.