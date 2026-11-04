Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Stuttgart'ı 2-0 yendi

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Stuttgart'ı 2-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında bugün 9 karşılaşma oynandı. Galatasaray sahasında Alman ekibi Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederken, gecenin en farklı skorunu Paris Saint-Germain aldı; Fransız ekibi deplasmanda Villarreal'i 6-0 yendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 9 karşılaşma oynandı. Galatasaray, sahasında Alman ekibi Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederken, gecenin en farklı skorunu Paris Saint-Germain aldı. Fransız ekibi deplasmanda Villarreal'i 6-0 yendi.
Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Shakhtar Donetsk: 0 - Sporting CP: 1
Galatasaray: 2 - Stuttgart: 0
Manchester United: 3 - Roma: 2
Atletico Madrid: 0 - Bayern Münih: 2
LASK Linz: 4 - Slovan Bratislava: 0
Villarreal: 0 - PSG: 6
Bodo/Glimt: 0 - Lille: 0
Barcelona: 3 - Aston Villa: 0
Feyenoord: 0 - Inter: 3
Kaynak: İHA
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