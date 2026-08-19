Şampiyonlar Ligi Play-off İlk Maçları Başladı
Fenerbahçe, Lyon ile 1-1 berabere kalırken, diğer maçlar 0-0 ve 2-2 sona erdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turunda 3 karşılaşma oynandı.
Fenerbahçe, sahasında Fransız temsilcisi Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kaldı.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan maçların sonuçları şöyle:
Fenerbahçe-Olimpik Lyon (Fransa): 1-1
Levski Sofya (Bulgaristan)-AEK (Yunanistan): 0-0
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Viking (Norveç): 2-2
Kaynak: AA
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