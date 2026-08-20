Şampiyonlar Ligi Play-off Sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda dört maç oynandı, sonuçlar belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turunda bugün 4 karşılaşma oynandı.
Müsabakaların sonuçları şöyle:
Celtic (İskoçya)-LASK (Avusturya): 3-0
Slovan Bratislava (Slovakya)-Celje (Slovenya): 1-1
Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Sabah (Azerbaycan): 2-1
NEC Nijmegen (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç): 1-3
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Şampiyonlar Ligi Play-off Sonuçları - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?