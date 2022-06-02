Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'den savunmaya Alman takviyesi! Rüdiger ile 4 yıllık sözleşme imzalandı

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Bu sezon hem La Liga'yı hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid, taraftarını mutlu etmeye devam ediyor. Chelsea'de başarılı bir sezonu geride bırakan Antonio Rüdiger yeni sezonda İspanyol devinde forma giyecek.

4 YILLIK ANLAŞMA

Eflatun beyazlılar, yıldız oyuncu Antonio Rüdiger ile 5 yıllık anlaşma sağladı. Daha önce çıkan haberde Rüdiger'in 10 milyon euro maaş alacağı aktarılmıştı. Bu transfer resmi hesaptan ''Hoşgeldin Rüdiger'' başlığı ile açıklandı.

Alman savunmacı, 5 yıllık Chelsea kariyerinde toplam 203 maçta görev yaptı ve 12 kez ağları havalandırmayı başardı.