Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'den savunmaya Alman takviyesi! Rüdiger ile 4 yıllık sözleşme imzalandı - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'den savunmaya Alman takviyesi! Rüdiger ile 4 yıllık sözleşme imzalandı

02.06.2022 16:41

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, Chelsea ile yollarını ayıran Alman stoper Antonio Rüdiger'i 4 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı.

Bu sezon hem La Liga'yı hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid, taraftarını mutlu etmeye devam ediyor. Chelsea'de başarılı bir sezonu geride bırakan Antonio Rüdiger yeni sezonda İspanyol devinde forma giyecek.

4 YILLIK ANLAŞMA

Eflatun beyazlılar, yıldız oyuncu Antonio Rüdiger ile 5 yıllık anlaşma sağladı. Daha önce çıkan haberde Rüdiger'in 10 milyon euro maaş alacağı aktarılmıştı. Bu transfer resmi hesaptan ''Hoşgeldin Rüdiger'' başlığı ile açıklandı.

Alman savunmacı, 5 yıllık Chelsea kariyerinde toplam 203 maçta görev yaptı ve 12 kez ağları havalandırmayı başardı.

Chelsea'nin yıldızı Real Madrid'de! Resmen açıklandı
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Chelsea'nin yıldızı Real Madrid'de! Resmen açıklandı Chelsea'nin yıldızı Real Madrid'de! Resmen açıklandı Antonio Rudiger, Real Madrid'de Antonio Rudiger, Real Madrid'de

Real Madrid, Chelsea, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'den savunmaya Alman takviyesi! Rüdiger ile 4 yıllık sözleşme imzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'den savunmaya Alman takviyesi! Rüdiger ile 4 yıllık sözleşme imzalandı - Son Dakika
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