UEFA, Şampiyonlar Ligi'ne son veriyor! İşte Avrupa futbolunu kökünden değiştirecek yeni organizasyon - Son Dakika

UEFA, Şampiyonlar Ligi'ne son veriyor! İşte Avrupa futbolunu kökünden değiştirecek yeni organizasyon

Son Güncelleme: 03.10.2023 10:15

2 sene önce Real Madrid Başkanı Florentino Perez tarafından ortaya atılan ve kabul görmeyen UEFA Süper Ligi formatı biraz daha değiştirilerek uygulamaya konulabilir. UEFA, 2027'den itibaren tüm Avrupa kupalarını devre dışı bırakarak, 3 lig kurmayı planlıyor. Süper, Avrupa ve Adaylar Ligi isimlerinin verileceği liglerde 18 takım yer alacak ve 34 maç oynanacak.

UEFA, yeni bir Avrupa kupalarının formatını değiştirmeye hazırlanıyor. 2 sene önce Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in gündeme getirdiği Süper Lig formatını UEFA, biraz daha değiştirerek uygulama hazırlığında.

3 LİG OLACAK

Marca'da yer alan habere göre, UEFA ve Avrupa Kulüpler Birliği, 2027'den itibaren 3 farklı lig oluşturmayı düşünüyor. Bu liglerin her birinde 18 takım olacak. Süper Lig, Avrupa Ligi ve Adaylar Ligi isimlerinin verileceği liglerde yükselme ve küme düşme sistemi de olacak.

YÜKSELME VE DÜŞME OLACAK

UEFA Süper Lig'de sezonu lider bitiren takım şampiyon olacak. Puan tablosundaki son 2 takım ise Avrupa Ligi'ne düşecek. Avrupa Ligi'nden 2 takım Süper Lig'e çıkarken, 4 takım ise Adaylar Ligi'ne düşecek. Adaylar Ligi'nden 4 takım ise Avrupa Ligi'ne çıkacak.

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Son Dakika Spor UEFA, Şampiyonlar Ligi'ne son veriyor! İşte Avrupa futbolunu kökünden değiştirecek yeni organizasyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: UEFA, Şampiyonlar Ligi'ne son veriyor! İşte Avrupa futbolunu kökünden değiştirecek yeni organizasyon - Son Dakika
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