Şampiyonlar Ligi\'nde ilginç gece! Tüm maçlar berabere bitti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları başladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 3 KRİTİK MAÇA SAHNE OLDU

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turunda 3 karşılaşma oynandı. Temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Fransız temsilcisi Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin maçı dışında oynanan iki karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan maçların sonuçları şöyle: