Şampiyonlar ödüllerini Kahyaoğlu'ndan aldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tayyip Kahyaoğlu, Futsal Yıldız Kızlar Müsabakaları'nı şampiyon olarak tamamlayan Afyon Lisesi sporcularına da ödüllerini takdim etti.

Kahyaoğlu birtakım incelemelerde bulunmak için Afyonkarahisar'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kahyaoğlu ilk ziyareti Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci'ye yaptı. Dereci ile gençlik merkezleri konusunda bilgi alış verişinde bulunan Kahyaoğlu, daha sonra gençlerle bir araya geldi. Ziyaretinde gençlik merkezimizi gezerek yapılan çalışmaları da yerinde gören Kahyaoğlu, genç sporculara başarılar diledi.

Okul sporları müsabakalarını da yakından takip eden Kahyaoğlu, Futsal Yıldız Kızlar Müsabakaları'nı şampiyon olarak tamamlayan Afyon Lisesi sporcularına da ödüllerini takdim etti.

Dereci'de, ziyaretlerinden dolayı Kahyaoğlu'na, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR