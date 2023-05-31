Şampiyonluğu kutlayan Galatasaraylı futbolcuların havaalanında çaldığı şarkı, Fenerbahçelileri çıldırttı

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MKE Ankaragücü maçını 4-1 kazanarak Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın havaalanında çaldığı müzik gündem oldu.

OLIVEIRA "FREED FROM DESIRE" ÇALDI

Şampiyonluğu doyasıya kutlayan Galatasaraylı futbolcular, havaalanında dinlediği müzikle sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira, Fenerbahçe'nin stadında gollerden sonra çalan "Freed from desire" şarkısıyla arkadaşlarını coşturdu.

FLORYA'DA COŞKULU KALABALIK

Havaalanından Florya'ya geçen Galatasaray kafilesi, burada taraftarıyla buluştu. Sarı-kırmızılılar, 23. Süper Lig şampiyonluğunu tezahüratlar eşliğinde kutladı.