Şampiyonluğu kutlayan Galatasaraylı futbolcuların havaalanında çaldığı şarkı, Fenerbahçelileri çıldırttı - Son Dakika
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Şampiyonluğu kutlayan Galatasaraylı futbolcuların havaalanında çaldığı şarkı, Fenerbahçelileri çıldırttı

31.05.2023 09:02

Süper Lig'in 23. şampiyonu Galatasaray'da futbolcular havaalanında da çılgınca eğlendi. Sergio Oliveira'nın, Fenerbahçe'nin stadında gollerden sonra çalan "Freed from desire" şarkısıyla arkadaşlarını coşturması sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

MKE Ankaragücü maçını 4-1 kazanarak Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın havaalanında çaldığı müzik gündem oldu.

OLIVEIRA "FREED FROM DESIRE" ÇALDI

Şampiyonluğu doyasıya kutlayan Galatasaraylı futbolcular, havaalanında dinlediği müzikle sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira, Fenerbahçe'nin stadında gollerden sonra çalan "Freed from desire" şarkısıyla arkadaşlarını coşturdu.

FLORYA'DA COŞKULU KALABALIK

Havaalanından Florya'ya geçen Galatasaray kafilesi, burada taraftarıyla buluştu. Sarı-kırmızılılar, 23. Süper Lig şampiyonluğunu tezahüratlar eşliğinde kutladı.

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Sergio Oliveira, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonluğu kutlayan Galatasaraylı futbolcuların havaalanında çaldığı şarkı, Fenerbahçelileri çıldırttı - Son Dakika


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