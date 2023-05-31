Şampiyonluğu kutlayan Galatasaraylı futbolcuların havaalanında çaldığı şarkı, Fenerbahçelileri çıldırttı

MKE Ankaragücü maçını 4-1 kazanarak Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın havaalanında çaldığı müzik gündem oldu.
Şampiyonluğu doyasıya kutlayan Galatasaraylı futbolcular, havaalanında dinlediği müzikle sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira, Fenerbahçe'nin stadında gollerden sonra çalan "Freed from desire" şarkısıyla arkadaşlarını coşturdu.
Havaalanından Florya'ya geçen Galatasaray kafilesi, burada taraftarıyla buluştu. Sarı-kırmızılılar, 23. Süper Lig şampiyonluğunu tezahüratlar eşliğinde kutladı.
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