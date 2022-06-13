Şampiyonluk kupası Gaziantep'te - Son Dakika
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Şampiyonluk kupası Gaziantep'te

13.06.2022 10:58
Şampiyonluk kupası Gaziantep'te

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi final karşılaşmasında Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik skorla mağlup ederek kupanın sahibi olan ALG Spor, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül tarafından çiçeklerle karşıladı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi final karşılaşmasında Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik skorla mağlup ederek kupanın sahibi olan ALG Spor, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül tarafından çiçeklerle karşıladı.

İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan nefes kesici mücadelenin ardından 2021- 2022 sezonu şampiyonu olan ALG Spor, uçakla Gaziantep'e geldi. Şampiyonluk kupasını da kente getiren kadın futbolcuları, Gaziantep Havalimanı'nda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül ve taraftarlar karşıladı. Takımı çiçeklerle karşılayan ve teknik heyet ile sporcuları tek tek tebrik eden Başkan Fatma Şahin, şampiyon sporcularla bir süre sohbet etti. Başkan Şahin, kadın sporcuların büyük bir başarı yakalayarak Spor Şehri Gaziantep'i gururlandırdığını belirterek, şampiyonluk kupasının Gazi şehre gelmesinin tesadüf olmadığı vurguladı. Şahin, kız çocukları için bu başarıyı yakalayan oyuncuların artık birer rol model olduğunu, Gaziantep Modeli'nin bir kez daha öneminin ortaya çıktığını kaydetti.

Gaziantep Havalimanı'nın önünde bekleyen taraftarlar ise takımı meşaleler, davul ve zurna eşliğinde karşılayarak, şampiyonluğu kutladı. - GAZİANTEP

Şampiyonluk kupası Gaziantep'te
Şampiyonluk kupası Gaziantep'te
Şampiyonluk kupası Gaziantep'te
Şampiyonluk kupası Gaziantep'te
Şampiyonluk kupası Gaziantep'te

YORUMLAR
500
Turkcell Kadın Futbol Süper Lig şampiyonu ALG Spor, Gaziantep'te coşkuyla karşılandı Turkcell Kadın Futbol Süper Lig şampiyonu ALG Spor, Gaziantep'te coşkuyla karşılandı ALG Spor şampiyonluk kupasını aldı ALG Spor şampiyonluk kupasını aldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Şampiyonluk kupası Gaziantep'te - Son Dakika

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