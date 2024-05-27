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- Şampiyonluk kutlamalarında rakip taraftarlar karşılıklı oynadı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Galatasaray taraftarları, şampiyonluk kutlamaları dolayısıyla sokağa döküldü. Onlarca taraftar şampiyonluk coşkusu yaşarken, iki taraftar ise manken üzerine Fenerbahçe forması giydirerek şehir turu attırdı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Maçın bitiş düdüğüyle Devrek'teki Galatasaray taraftarları, kutlamalar için şehir meydanına akın etti. Araçlarıyla konvoy yapan taraftarlar, ellerindeki Galatasaray bayraklarını salladı. Devrek şehir merkezi önünde de Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı. Kutlamalara, küçük yaştaki taraftarlar da büyük bir heyecanla katıldı. Ezeli rakip takımın taraftarları karşılıklı oynarak kutlamalara renk kattılar.

Galatasaraylı taraftarlar Fenerbahçeli taraftarları havaya fırlatarak kutlamalarına dahil ettiler

Bir yanda oynadılar diğer yanda tokat atıp kavga ettiler

Öte yandan Zonguldak Merkez'deki Gazipaşa Caddesi'nde valilik binası önünde Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında kısa süreli bir arbede yaşandı. Kutlamaların coşkusu içinde, 3-4 kişilik bir grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.