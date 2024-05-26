Şampiyonluk sonrası peş peşe paylaştılar! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme - Son Dakika
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Şampiyonluk sonrası peş peşe paylaştılar! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme

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Trendyol Süper Lig'in son haftasın deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, bu zaferin ardından sosyal medyadan peş peşe paylaşımlar yaptı. Sarı-kırmızılıların paylaşımlarındaki Fenerbahçe göndermeleri ise dikkat çekti. İşte o paylaşımlar...

26.05.2024 21:43  Güncelleme: 21:53
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Galatasaray, ligin son haftasında Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek Trendyol Süper Lig'de elde ettiği 24. şampiyonluk sonrasında art arda sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı. Sarı-kırmızılıların yaptığı paylaşımlarda ezeli rakibi Fenerbahçe'ye yaptığı göndermeler sosyal medyada gündem oldu ve bolca etkileşim aldı.

İşte o paylaşımlar;

Maç biter bitmez paylaşmaya başladılar! Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak göndermeler
Maç biter bitmez paylaşmaya başladılar! Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak göndermeler
Maç biter bitmez paylaşmaya başladılar! Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak göndermeler
Maç biter bitmez paylaşmaya başladılar! Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak göndermeler
Maç biter bitmez paylaşmaya başladılar! Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak göndermeler
Maç biter bitmez paylaşmaya başladılar! Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak göndermeler
Maç biter bitmez paylaşmaya başladılar! Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak göndermeler
Maç biter bitmez paylaşmaya başladılar! Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak göndermeler
Şampiyonluk sonrası peş peşe paylaştılar! Galatasaray\'dan Fenerbahçe\'ye olay gönderme

Trendyol Süper Lig, Sosyal Medya, Galatasaray, Fenerbahçe, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonluk sonrası peş peşe paylaştılar! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • ibrahim kocapinar: Tebrikler Gs…! 67 27 Yanıtla
  • Ali Arat: mert hakan nerde acaba 62 22 Yanıtla
    Özkan Öztürk: Mert hakan ejdat kütletiyor 8 2
  • Argan Çınar: siz ne kim olursa olsun size ne faydası var siz kendi ekmek derdine düşün bu işler boş 48 19 Yanıtla
  • Ali Arat: irfan uyuyo hala bence gs sampiyon oldu uyan irfan uyan mert. hadi sabah oldu 33 21 Yanıtla
  • mustafa sagdic: hakaiz bir sampiyonluk. tebrikler federasyon 27 23 Yanıtla
    Salih Akinci: Dua ve himmetin gücü 20 12
  • Galatasaray 1905: tebrikler Galatasaray 23 17 Yanıtla
  • Ahmet Nahırcı: Sezon başlamadan cinconu şampiyon ilan etselerdi bu kadar tiyatroya gerek olmadan 19 13 Yanıtla
  • Salih Akinci: Kocalarının ismini anmadan yapamayan kadınlara , saygı duyuyorum. 20 3 Yanıtla
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