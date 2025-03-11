Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda 20 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda 20 Madalya Kazandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası\'nda 20 Madalya Kazandı

Adana'da düzenlenen Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda Samsun Büyükşehir Belediyesi sporcuları, 10 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

11.03.2025 12:56  Güncelleme: 12:58
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Samsun Büyükşehir Belediyesi Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası'ndaki başarısı ile şehri gururlandırdı. Büyükşehir sporcuları 10 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 20 madalya ile Samsun'a döndü.

4-8 Mart 2025 tarihleri arasında Adana'da düzenlenen Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda Samsun Büyükşehir Belediyesi sporcuları fark oluşturdu. Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcuları 10 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 20 madalya ile Samsun'u gururlandırdı. Minik Bayanlar 10-11 yaş senkron takımda Saregül Demir, Ela Reyhan Yakupçebioğlu ve Gül Rana Özkök 1'inci olurken, Minik Bayanlar 10-11 yaş ferdi kategorisinde ise Saregül Demir 3'üncü oldu. Minik Erkekler 10-11 yaş senkron takım kategorisinde Burak Doğan, İrfan Celil Sözen ve İsmail Eymen Mutlu 1'inci olurken Minik Erkekler 10-11 yaş ferdi kategorisinde Burak Doğan 3'üncü oldu. Minikler Bay-Bayan 10-11 yaş pair kategorisinde ise Melis Ece Demirtaş ile İrfan Celil Sözen 1'inci olmayı başardı.

Yıldız Erkekler 12-14 yaş kategorisinde senkron takım Selim Nar, Miraç Çınar Düz ve Mehmet Salih Duman 3'üncü olurken, Yıldızlar 12-14 yaş pair kategorisinde Melek Ahu Çelik ve Selim Nar 1'inci oldu. Gençler 14-17 yaş pair kategorisinde Nursena Gültekin ile Bahadır Türken, Gençler 14-17 yaş senkron takım kategorisinde Elif Ertan, Ela Gülşen Memiş ve Eylül Nehir Uzun 3'üncü olmayı başardı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

samsun, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda 20 Madalya Kazandı - Son Dakika

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