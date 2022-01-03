Samsun'da 6-20 yaş arası futbol kursları düzenlenecek

20 yaş arası futbol kursları düzenleneceğini söyledi.

Valilik himayesinde Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Samsun Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu arasında uygulanacak olan Futbol Kursları Düzenlemesine İlişkin İş Birliği Protokolü İmza Töreni, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Samsun Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Şener Aydın'ın katılımıyla imzalandı.

İmzalanan iş birliği protokolü ile 6-20 yaşları arasında bulunan çocuk ve gençlere futbol kursları düzenleneceğini ifade eden Vali Dağlı, "Vatandaşlarımızı gerek madde bağımlılığından gerekse teknolojik bağımlılıktan korumak için tüm kurumlarımızla birlikte gayretli çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda çocuklarımızı ve gençlerimizi tehdit eden alkol, uyuşturucu ve kumar gibi olumsuzluklardan korumak, onları bedenen ve ruhen sağlıklı ve ahlaklı birey olmalarına katkı sağlamak, yetenekli olanları ise Samsun ve ülke futboluna kazandırmak için iş birliği protokolümüzü uygulamaya geçiriyoruz" dedi. - SAMSUN