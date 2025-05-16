Samsun'da Buz Pateni Gençlik Kupası

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 2024-2025 sezonu faaliyet programında yer alan Senkronize Buz Pateni Gençlik Kupası Yarışması, 23-25 Mayıs tarihlerinde Samsun'da gerçekleştirilecek.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, İlkadım Buz Sporları Salonu'ndaki organizasyonda Ankara, Kocaeli, İstanbul'dan 13 kulüp, 284 sporcu yer alacak.
Yarışma, pre-juvenile, juvenile, basic novice, advanced novice, mixed age, junior ve senior elite kategorilerinde yapılacak.
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