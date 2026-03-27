Samsun'da Geleneksel Okçuluk Şampiyonası Başladı

27.03.2026 18:19
Türkiye Şampiyonası'na 49'dan 1388 sporcu katıldı, üç gün sürecek yarışmalar başlıyor.

GELENEKSEL Türk Okçuluk Gençler ve Büyükler Salon Puta Türkiye Şampiyonası, kadınlar ve erkekler kategorilerinde Samsun'da başladı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen Gençler ve Büyükler Salon Puta Türkiye Şampiyonası'na 49 ilden 1388 sporcu katıldı. Üç gün sürecek olan yarışmalarda sporcular 18 metreye oklarını atarak sıralama ve eleme atışlarını tamamlayacak. Yarışmalar esnasında sadece geleneksel kıyafetlerin giyilebildiği şampiyonada teknik kurulun kontrolünden geçen geleneksel oklar ve yaylar kullanıldı. Turnuvanın ilk gününde genç kadınlar deneme ve sıralama atışları gerçekleştirdi.

Açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, "Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen 1400'e yakın kemankeşlerimiz var. Sizleri burada görmekten mutlu olduğumuzu yüksek sesle ifade etmek istiyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki geldiniz. Geleneksel Türk okçuluğunun ilk zamanlarında bu kadar kalabalık değildik. Her geçen sene bereketli bir şekilde artıyor. Böyle giderse bu salon yetmeyecek. Türkiye'nin okçuluk adına en büyük spor salonu olan burayı artık dolduruyorsunuz. Bu manada TGTOF Başkanı Cengiz Toksöz'e ve yöneticilerine, müthiş yol katlettikleri için ve yüksek derecedeki performanslarından dolayı şahsım ve kurumum adına ve bütün Samsunlular adına tebrik ediyorum" dedi.

Şampiyonanın ikinci gününde ise genç kadınlar final atışları yapacak.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
