Samsun'da Muay Thai Turnuvası Heyecanı - Son Dakika
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Samsun'da Muay Thai Turnuvası Heyecanı

Samsun\'da Muay Thai Turnuvası Heyecanı
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Samsun'da 12 ilden 350 sporcu katıldığı Muay Thai Açık Hava Turnuvası nefes kesen maçlara sahne oluyor.

SAMSUN (İHA) – İller Arası Muay Thai Açık Hava Turnuvası'na ev sahipliği yapan Samsun'da, 12 ilden 350 sporcunun katıldığı müsabakalar nefes kesen karşılaşmalara sahne oluyor.

Samsun İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'nde kurulan açık hava ringinde İller Arası Muay Thai Açık Hava Turnuvası düzenleniyor. Turnuva kapsamında 12 ilden 350 sporcu mücadele ederken, turnuvanın açılış seremonisi bugün gerçekleştirildi. Büyük kapışmalara sahne olan maçlar, izleyenlere seyir zevki sundu.

Turnuva hakkında bilgi veren Muay Thai Samsun İl Temsilcisi Özgür Arlı, "Turnuvamız geleneksel hale geldi. 7.'sini düzenliyoruz. Müsabakalara 12 ilden 350 sporcu katıldı. İdareci ve antrenörlerle birlikte 450 kişilik bir ekiple turnuvayı yürütüyoruz. Müsabakalar internetten de canlı yayınlanıyor. Saat 18.30'da başlayan müsabakalar, katılımın fazla olmasından dolayı gece 02.00'ye kadar devam ediyor. Seyirciler de geç saatlere kadar müsabakalara ilgi gösteriyor. Buraya gelen sporcular için turnuva büyük önem arz ediyor. Türkiye şampiyonasında derece yapan üst düzey sporcular katılıyor. Tüm yaş gruplarından sporcuları ağırlıyoruz. Sporcularımız için burası bir özgüven ve seviye belirleme arenası oluyor. Türkiye'nin en iyi dövüşçüleri katılım sağladığından sporcular kendi çıtalarını daha da yukarı çıkarmaya çalışıyorlar" dedi.

Heyecan dolu maçlara sahne olan turnuvanın ödül töreni ise 9 Ağustos Pazar günü saat 22.00'de müsabakaların oynandığı alanda yapılacak.

Kaynak: İHA

Muay Thai, Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsun'da Muay Thai Turnuvası Heyecanı - Son Dakika

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