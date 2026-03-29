Samsun'da Okçuluk Şampiyonası Tamamlandı
Samsun'da Okçuluk Şampiyonası Tamamlandı

29.03.2026 16:10
Gençler ve Büyükler Salon Puta Türkiye Şampiyonası, Samsun'da ödül töreni ile sona erdi.

SAMSUN'da Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen Gençler ve Büyükler Salon Puta Türkiye Şampiyonası tamamlanırken, dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

TGTOF tarafından İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen Gençler ve Büyükler Salon Puta Türkiye Şampiyonası sona erdi. Üç gün boyunca yaklaşık bin 400 sporcunun yer aldığı şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri Samsun Valisi Orhan Tavlı, TGTOF Başkanı Cengiz Toksöz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ve MHP İl Başkanı Burhan Mucur tarafından verildi.

Tören öncesi konuşan TGTOF Başkanı Cengiz Toksöz, "Gençler ve Büyükler Salon Puta Türkiye Şampiyonası'nı Samsun'da gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 49 ilden bin 400 sporcumuz var burada. Gençler ve büyükler kategorisinde yarışıyorlar. Daha önce sezonun ilk müsabakası olan minikler ve yıldızları Kütahya'da gerçekleştirmiştik. Yine burada ciddi bir katılım var. Şu anda yaklaşık bin 400 sporcu var. Bu bizim salon müsabakalarındaki en yüksek katılımımız. Bu anlamda da bizi mutlu ediyor. Her geçen gün büyüyen Geleneksel Türk Okçuluğu camiası burada yine gençler ve büyükler kategorisinde yarışan sporcularla bu mirası taşımaya işte kıyafetleriyle, ritüelleriyle, ok ve yayıyla, tarihiyle devam ediyor. Ben katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Hepsi bu anlamda burada yarışıyorlar ama tabii kürsü herkese nasip olmuyor. Bizde de amaç sadece kürsü değil, altın madalya değil. Bu mirası taşımak, bu sporu yaşatmak bizlerin görevi. Bizler de federasyon olarak bu anlamda çok destek veriyoruz, ciddi bir destek veriyoruz. Ben hepsine buradan başarılar diliyorum. Tabii sponsorlarımız bizim için kıymetli. Demirören Holding'e ve Demirören Haber Ajansı'na da çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

