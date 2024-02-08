Samsun\'da Okul Spor Faaliyetleri Yıldız Bilek Güreşi İl Birinciliği Yapıldı

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Samsun'da 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri Yıldız Kız-Erkek Bilek Güreşi İl Birinciliği müsabakaları yapıldı. Müsabakalarda İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş da sporcular ile bilek güreşine tutuldu, dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

İlkadım Belediyesi Mete Adanır Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı müsabakalarda 16 okuldan 218 sporcu okullarının başarısı için mücadele etti. 32 sıklette sağ ve sol kol olmak üzere toplamda 218 sporcunun kozlarını paylaştığı mücadele, izleyenleri heyecanlandırdı.

Düzenlenen il birinciliği müsabakalarına katılım sağlayarak öğrencilerin heyecanına ortak olan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, önce Federasyon İl Temsilcisi Numan Güvelioğlu ile sonrasında da gönüllü müsabaka yapmak isteyen gençlerle bilek güreşi yaptı.

"Spora ve sporcuya yönelik sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz"

Sporun ve sporcuların her zaman yanında olarak destek verdiklerini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Özellikle çocuklarımızı, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak için spora yönlendirmeliyiz. Çocukların ve gençlerin spor faaliyetlerine yönelmesi son derece önemlidir. Bunun sonucunda da çok başarılı sporcularımız yetişti, yetişmeye de devam ediyor. Yaşanan bu gelişmeler amatör sporlara ve okullardaki spor faaliyetlerine olan ilgiyi de artırdı. Çocuklarımızı ve gençlerimizi spor salonlarında ve sahalarında daha çok görmek istiyoruz. Bizler de bu yönde İlkadım Belediyesi olarak üzerimize düşen tüm sorumlulukları bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ve Federasyon İl Temsilcisi Numan Güvelioğlu, müsabakanın sonunda dereceye giren sporcu öğrencilere ödüllerini takdim ettiler.

Programda, Başkan Demirtaş'a sürpriz doğum günü kutlaması da yapılırken, hatıra fotoğrafı da çektirildi. - SAMSUN