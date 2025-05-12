Samsun\'da Uluslararası Elite Neon Cup Tamamlandı

Samsun'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Elite Neon Cup, Pazar günü yapılan final maçlarıyla sona erdi.

Üç gün süren turnuvada Gürcistan'dan Torpedo Kutaisi, FC Iberia, Baia Zugdidi, Türkiye'den ise Samsunspor, Rizespor Arhavi Futbol Okulu, Kadıköyspor, Çarşambaspor, Tekkeköyspor, Büyükşehir Belediyespor, Dikbıyıkspor ve Gençlergücü gibi takımlar mücadele etti. 2011 ve 2013 yaş gruplarında oynanan müsabakalar sonucunda her 2 yaş grubunda da şampiyon, turnuvaya ev sahipliği yapan Samsunspor oldu. 2011 yaş grubunda Büyükşehir Belediyespor ikinci, Çarşambaspor ise üçüncü sırada yer aldı. 2013 yaş grubunda ise ikincilik Kadıköyspor'un, üçüncülük ise Gürcistan temsilcisi Baia Zugdidi'nin oldu.

Turnuvanın organizatörleri Caner Zenger ve Doğan Mermer, farklı ülke kültürlerinden gelen takımların katılımıyla düzenlenen bu tür organizasyonların çocukların hem sportif hem de sosyal gelişimlerine önemli katkılar sağladığını belirtti. Zenger ve Mermer, gelecek dönemde daha büyük ve eğlenceli projelerle çocukların buluşmaya devam edeceğini ifade etti. - SAMSUN