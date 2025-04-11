Samsun, Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
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Spor

Samsun, Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

Samsun Bowling Akademi, 12-21 Nisan'da 150 sporcu ile Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

11.04.2025 11:46
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Türkiye'nin en büyük bowling salonu Samsun Bowling Akademi, Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'na hazır.

12-21 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nda 25 ülkeden 150'nin üzerinde sporcu mücadele edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan ve 2017 yılında kullanıma açılan bowling salonu, 38 hat ile Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise üçüncü büyük salonu konumunda bulunuyor.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) bowlingden sorumlu başkanvekili Serdar Arslan, AA muhabirine, Türkiye'nin en büyük bowling salonunda Gençler Avrupa Bowling Şampiyonasına ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Şampiyona öncesinde tesiste gerekli düzenlemelerin yapıldığını dile getiren Arslan, "Şu anda Avrupa Federasyonunun organizasyonunda burada hatların tekrar son kez kontrolü için bir ekip var. Onlar bu kontrolleri yapacak. Belli toleranslar içerisindeki olan şeylere müsaade ediliyor. Onun dışındaki olan şeylerde biz düzeltmeler yapıyoruz. Sporcularımız zaten yoğun kamp döneminden geçti ve şu anda kısmetse hafta sonunu bekliyoruz. Hafta sonuyla beraber start vereceğiz. İnşallah iyi bir derece alacağız." diye konuştu.

Tesiste bowling sporunun yanı sıra gelen vatandaşların güzel vakit geçireceği ve sosyalleşeceği aktivitelerin de olduğunu anlatan Arslan, "Salonumuz, tüm genç insanların gelip vakit geçirebileceği, çocukların vakit geçirebileceği büyük ve modern bir tesis. Bu tesiste her geçen gün yeni bir takım ilaveler de yapılıyor. Salonun içerisinde tüm halka hitap edebilecek çeşitli alternatif eğlence araçları da söz konusu." ifadelerini kullandı.

Avrupa'dan 150'nin üzerinde bowling sporcusu mücadele edecek

Bowling Akademi Genel Müdürü Güngör Doğanay ise büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacakları için heyecanlı olduklarını belirtti.

Avrupa genelinden 150'nin üzerinde sporcuyu ağırlayacaklarını aktaran Doğanay, "Geçen yıl başlamış olduğumuz teknik altyapı çalışmasıyla beraber yoğun bir süreçten geçtik. Bir yıllık teknik altyapı çalışmasıyla beraber şu anda 38 hattıyla Türkiye'nin en büyük bowling salonu ünvanını taşıyan Bowling Akademi, Avrupa Şampiyonası için hazır durumda. Misafirlerimizi yavaş yavaş ağırlamaya başladık. Yaklaşık 10 gün sürecek bir müsabakaya ev sahipliği yapacağız." şeklinde konuştu.

Şampiyonada ter dökecek dört kız bowlingciden üçünün Samsun Bowling Akademi altyapısından yetiştiğinden dolayı gurur duyduklarını söyleyen Doğanay, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki süreçte yapacağımız müsabakalar neticesinde eğer çok büyük bir sürpriz olmazsa madalya veyahut madalyalar bekliyoruz. Bu konuda erkek takımımız da çok iyi. Dünya arenasında öncelikle Avrupa arenasında artık Türkiye'de var diyebileceğiz."

Tesiste son rötuşların yapıldığını ve şampiyonaya hazır olduklarına dikkati çeken Doğanay, "Avrupa Federasyonundan hatta Amerika'dan teknikerler var ve 4-5 gündür çok yoğun bir şekilde onlar da ince rötuşları yapıyorlar. Biz zaten gerekli hazırlıkları yapmıştık. Onlar da dünya standartlarına uygun, müsabaka kurallarına uygun son rötuşlamaları yapıyorlar. Vatandaşlarımız bizi yalnız bırakmasın. Her gün maçları gelip izleyebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Bowling Milli Takım Antrenörü Ümit Yıldırım ise şunları kaydetti:

"Şu anda içerisinde bulunduğumuz salon Avrupa'da sayılı büyüklükte ve Avrupa Federasyonu tarafından da sertifikalanmış bir salon. Özellikle böyle büyük bir avantajı lehimize çevirip inşallah makus talihimizi de yenerek bu sene inşallah madalyalarla ülkemizi gururlandırmış olacağız."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Samsun, Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika

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