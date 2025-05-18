Samsun GSİM U14 Yıldız A Türkiye Şampiyonu Oldu

2025 Sezonu U14 Yıldız A Türkiye Şampiyonu Samsun GSİM Spor Kulübü oldu.

19 Mayıs etkinlikleri kapsamında 16-18 Mayıs tarihleri arasında Samsun'da düzenlenen U14 Yıldız A Türkiye Şampiyonası'nda Samsun GSİM, finalde karşılaştığı Genç Ankaralılar Spor Kulübü'nü 4-1 mağlup ederek Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

İlkadım Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu'nun iş birliğinde İlkadım Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 8 takım mücadele etti.

Turnuvayı Samsun GSİM Spor Kulübü birinci sırada tamamlarken, ikinciliği Genç Ankaralılar, üçüncülüğü ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü elde etti.

Samsun GSİM Spor Kulübü Teknik Direktörü Adem Arslan, "U14 Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu finalleri Samsun'da yapıldı. 19 Mayıs haftası olması nedeniyle bu kupayı çok istiyorduk. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz ve bu kupayı tüm Samsun halkına armağan ediyoruz" dedi.

Samsun GSİM Antrenörü Mert Ezer ise "19 Mayıs haftasında Türkiye birincisi olduk. Bu başarıyı tüm Samsun'a hediye ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN