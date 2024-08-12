Samsun Köyler Arası Futbol Turnuvası'nda Akalan Şampiyon - Son Dakika
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Samsun Köyler Arası Futbol Turnuvası'nda Akalan Şampiyon

Samsun Köyler Arası Futbol Turnuvası\'nda Akalan Şampiyon

Bu yıl 7.si düzenlenen Samsun Köyler Arası Futbol Turnuvası'nda Akalan takımı, final maçında Kabadüz'ü penaltı atışları sonucunda yenerek şampiyon oldu.

12.08.2024 12:33  Güncelleme: 12:35
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Bu yıl 7.si düzenlenen Samsun Köyler Arası Futbol Turnuvası'nda 36 köy takımından 720 sporcu mücadele etti. Kabadüz ve Akalan takımları arasında oynan final maçında farklı köylerden gelen yüzlerce taraftar tribünleri doldururken, kupaya uzanan takım ise penaltı atışları sonrasında Akalan olmayı başardı.

Atakum Belediye Spor Tesislerinde bu yıl 7.si düzenlenen Samsun Merkez Köyler Futbol Şampiyonası görkemli bir final karşılaşmasına sahne oldu. 36 köy takımının katıldığı turnuvada finale kalma başarısı gösteren Kabadüz ve Akalan takımları arasında oynanan final mücadelesinin normal süresi 1-1 beraberlik ile sonuçlanırken penaltı atışlarını 5-4 kazanan Akalan, kupaya uzandı. Büyükoyumca ve Kamalı takımları arasında oynanan 3.lük mücadelesini 4-1 kazanan Büyükoyumca ise 3.lük kupasını elde etmeye hak kazandı.

36 takım, binlerce taraftar

2024 sezonu için 36 köy takımının katıldığı turnuva 6 takımlı 6 gruptan oluşurken, grup aşamasında günde 6 karşılaşma oynandı. Her takımın, takım listesinde 20 oyuncu yer aldı ve turnuvaya yaklaşık 720 sporcu ve binlerce taraftar katıldı. Son yılların en yüksek katılımlı köyler arası futbol turnuvasına ev sahipliği yapan Atakum Belediye Spor Tesisleri final mücadelesinde de taraftarların akınına uğradı.

Kabadüz ve Akalan takımları arasında oynanan final mücadelesi sonrasında düzenlenen kupa töreni izleyenleri hayran bıraktı. Turnuva yönetimi tarafından turnuvaya katılan 36 takıma katılım plaketi verilirken, gol kralı Asarağaç takımı oyuncusu Oğuzhan İçer, turnuvanın kalecisi Kabadüz takımı kalecisi İsmail Korgun, en iyi teknik direktör ödülü Akalan takımı Halil Aydın, turnuvanın en iyi çıkış yapan takımı Kamalı, en centilmen takımı Çanakçı ve fair-play ödülü sahibi Sarayköy takımları oldu.

Turnuvada 3.'cü olmayı başaran Büyükoyumca takımının kupası Samsun İl Emniyet Müdür Yardımcısı Harun Kökduman tarafından verilirken Kabadüz takımının ikincilik kupası ise Murat Kocaman tarafından verildi. Turnuvada şampiyon olmayı başaran Akalan takımı ise kupasını, turnuvanın yönetim kurulu başkanı Necmi Taflan'ın ellerinden aldı. 7 yıldır aralıksız olarak oynanan Samsun Merkez Köyler Futbol Şampiyonası, bugüne kadar gerçekleştirdiği en görkemli kupa töreni ile son buldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Samsun Köyler Arası Futbol Turnuvası'nda Akalan Şampiyon - Son Dakika

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