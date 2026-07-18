Samsun\'lu Okçular Avrupa Şampiyonası\'nda

Samsun Okçuluk Spor Kulübü Antrenörü Çağatay Aydın ile milli sporcu Eymen Erdem, 19-26 Temmuz tarihleri arasında İtalya'nın Roma kentinde düzenlenecek olan Gençler Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Uluslararası arenada hem Samsun'u hem de Türkiye'yi başarıyla temsil edecek olan antrenör ve sporcu, Avrupa'nın en başarılı genç okçularıyla mücadele ederek madalya hedefiyle yarışacak.

Samsun Okçuluk Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, milli görev üstlenecek antrenör Çağatay Aydın ile milli sporcu Eymen Erdem'e başarı dileklerinde bulunularak, "Sporcularımıza ve antrenörümüze Avrupa Şampiyonası'nda üstün başarılar diliyor, ülkemize güzel sonuçlarla dönmelerini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - SAMSUN