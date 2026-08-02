Samsun Open'da Şampiyonlar Belirlendi - Son Dakika
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Samsun Open'da Şampiyonlar Belirlendi

Samsun Open\'da Şampiyonlar Belirlendi
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Samsun Open ATP Challenger 50'de Gabriel Debru tekler, Papa-Zheng çiftler kategorisinde kazandı.

SAMSUN'da düzenlenen Open ATP Challenger 50 Tenis Turnuvası, final müsabakalarının ardından bugün sona erdi. Turnuvanın tek erkekler finalinde şampiyon Fransız Gabriel Debru oldu. Çift erkekler finalinde ise rakiplerini yenen Christopher Papa - Baolu Zheng ikilisi turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 26 Temmuz'da başlayan Uluslararası Samsun Open ATP Challenger 50 Tenis Turnuvası, bugün yapılan final müsabakalarının ardından tamamlandı. 25 ülkeden 60 sporcunun mücadele ettiği turnuvanın gelirleri Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı. Uluslararası Samsun Open ATP Challenger 50 Tenis Turnuvası'nın finalinde Fransız Gabriel Debru ile Fransız Constantin Bittoun Kouzmine karşılaştı. Debru, oldukça çekişmeli geçen ve 1 saat 32 dakika süren mücadele sonunda rakibi Kouzmine'yi 3-6, 7-5 ve 6-4'luk sonuçlarla mağlup ederek turnuvayı kazanan isim oldu.

Uluslararası Samsun Open ATP Challenger 50 Tenis Turnuvası çift erkekler finalinde rakiplerini yenen Christopher Papa - Baolu Zheng ikilisi turnuvayı şampiyon olarak tamamlarken, finalist Gabriel Debru - Dan Added ikilisi oldu.

Kaynak: DHA

Samsun, Papa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsun Open'da Şampiyonlar Belirlendi - Son Dakika

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