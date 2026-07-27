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Samsun Open Tenis Turnuvası Başladı

Samsun Open Tenis Turnuvası Başladı
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Samsun'da düzenlenen uluslararası tenis turnuvasında 25 ülkeden 60 sporcu mücadele ediyor.

Uluslararası Samsun Open ATP Challenger 50 Tenis Turnuvası Samsun'da başladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Samsun Golf Kulübü kortlarında gerçekleştirilen turnuvada Fransa, Büyük Britanya, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Ukrayna, Romanya, Lübnan, Bulgaristan ve Moldova gibi birçok ülkeden dünya sıralamasında üst sıralarda yer alan sporcular mücadele ediyor.

Tenis severlerin ilgi gösterdiği turnuvada, yarı final aşamasına kadar oynanacak tüm karşılaşmalar ücretsiz izlenebilecek.

1 Ağustos'taki yarı final ve 2 Ağustos'taki final müsabakaları için gerçekleştirilecek bilet satışlarından elde edilen gelir ise Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, organizasyonun detaylarının paylaşıldığı basın toplantısında yaptığı konuşmada, Samsun'un her geçen gün daha fazla spor müsabakasına ev sahipliği yaptığını söyledi.

25 farklı ülkeden 60 uluslararası sporcuyu ve A Milli Takım'ı Samsun'da ağırlamaktan gurur duyduklarını belirten Tavlı, "Bizlere dünyanın dört bir yanından tenisçileri Samsun'umuzu ağırlamanın heyecanını yaşatan bu turnuvada aynı zamanda turnuva gelirinin de Mehmetçik Vakfımıza bağışlanacak olması münasebetiyle milli ve manevi değerlerimize Samsun'da verdiğimiz kıymetin önemli bir yansıması olarak da ayrıca bir anlam taşımaktadır. Samsun'un uluslararası tanıtımına önemli katkılar sağlarken aynı zamanda çocuklarımıza ve gençlerimize tenisi de sevdireceğimize inandığımız bu turnuva dünya standartlarında da Samsunlu tenisçilerimizin yetişmesine de vesile olacaktır." dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da Samsun'un spor altyapısı bakımından dünya standartlarında bir kent olduğunu vurgulayark "Samsun'u gençlerimizin ufkunu dünya standartlarıyla çizen, uluslararası performanslara kucak açan ve sporun birleştirici gücüyle ışıldayan bir çekim merkezi olarak konumluyoruz. Şehrimizin adının bu seviyede bir prestijle anılması, her bir hemşerimiz için de inanıyorum, çok büyük bir gurur vesilesidir. Vizyonumuzda spor sadece kortlardaki bir rekabet değil, aynı zamanda toplumsal bir dayanışma ve değer üretme aracıdır. " ifadelerini kullandı.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ise milli tenis sporcularının tamamının Uluslararası Samsun Open ATP Challenger Turnuvası'nda mücadele edeceği bilgisini vererek şunları kaydetti:

"Böyle bir turnuvayı şehrimizde gerçekleştirmek neden önemli? Burada aslında başka yerlere giderek, uzun seyahatler yaparak oynamak durumunda kalacakları uluslararası bir turnuvayı evlerinde oynuyor sporcularımız. Uluslararası bir turnuvada puan toplama imkanı elde ediyorlar. Bunun ötesinde Samsun'a uluslararası oyuncular geliyor. Uluslararası tenis takvimine giriyor bu şehir ve turizm için de tabii ki çok çok büyük bir katkı. Şimdiye kadar Antalya, İstanbul, Adana öne çıkıyordu. Şimdi Karadeniz'de de Samsun öne çıkıyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Samsun Open Tenis Turnuvası Başladı - Son Dakika

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