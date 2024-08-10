Samsun Protokolü, 2024 Paralimpik Oyunları\'nda Türkiye\'yi Temsil Edecek Sporcuları Ziyaret Etti

Spor

Samsun protokolü, 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek Samsunlu mili sporcuları ziyaret ederek başarılar diledi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ersan Aksu ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İlkadım Atletizm Pistini ziyaret ederek burada 2024 Paralimpik Oyunları'na hazırlan Samsunlu mili sporculardan Esra Bayrak, Fatma Damla Altın, Reyhan Taşdelen ve Eda Yıldırım ile bir araya geldiler. Ziyarette konuşan Vali Tavlı, "Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi en güzel şekilde temsil edecek olan Samsun'umuzun evlatları milli sporcularımıza yürekten başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Doğan ise Türkiye'yi temsil edecek sporculara başarılar dileyerek, "2024 Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi ve şehrimizi gururla temsil edecek milli sporcularımız; Esra Bayrak Fatma Damla Altın, Reyhan Taşdelen ve Eda Yıldırım'a gönülden başarılar diliyorum. Samsun'umuzun yetiştirdiği kıymetli evlatlarımızla, sporcularımızla gurur duyuyoruz" diye konuştu. - SAMSUN