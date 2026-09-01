Samsun'un Atakum Plajı'nda 64 sporcunun mücadele ettiği Cankurtarma Türkiye Şampiyonası'nda kazanan kulüpler belli oldu - Son Dakika
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Samsun'un Atakum Plajı'nda 64 sporcunun mücadele ettiği Cankurtarma Türkiye Şampiyonası'nda kazanan kulüpler belli oldu

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Cankurtarma Sportif Deniz Türkiye Şampiyonası, Samsun'un Atakum Plajı'nda 44 erkek ve 20 kadın sporcunun katılımıyla tamamlandı. Açık su yüzme, kurtarma kemeriyle cankurtarma, bayrak kapma ile 90 ve 1000 metre plaj koşusu disiplinlerinde yapılan müsabakalarda erkeklerde Çanakkale Sualtı Spor Kulübü, kadınlarda ise İlkiz Cankurtaran Merkezi Spor Kulübü birinci oldu. Kadınlarda Elif Bay üç disiplinde, erkeklerde Bora Duman iki disiplinde Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Cankurtarma Sportif Deniz Türkiye Şampiyonası, Samsun'da tamamlandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonununun açıklamasına göre, Atakum Plajı'ndaki şampiyonaya 44 erkek, 20 kadın sporcu katıldı.

Şampiyonada açık su yüzme, kurtarma kemeriyle cankurtarma, bayrak kapma, 90 ve 1000 metre plaj koşusu disiplinlerinde müsabakalar yapıldı.

Organizasyonda erkeklerde Çanakkale Sualtı Spor Kulübü, kadınlarda ise İlkiz Cankurtaran Merkezi Spor Kulübü birinci oldu.

Kadınlarda Elif Bay, beş disiplinin 3'ünde ilk sırada yer alarak en fazla madalya kazanan sporcu olurken erkeklerde Bora Duman 2 disiplinde Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Samsun'un Atakum Plajı'nda 64 sporcunun mücadele ettiği Cankurtarma Türkiye Şampiyonası'nda kazanan kulüpler belli oldu - Son Dakika
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