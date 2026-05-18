Samsunlu Hakem, Slovenya'da Badminton Turnuvasında Görev Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsunlu Hakem, Slovenya'da Badminton Turnuvasında Görev Aldı

Samsunlu Hakem, Slovenya\'da Badminton Turnuvasında Görev Aldı
18.05.2026 22:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nuray Uysal, Slovenya'daki uluslararası badminton turnuvasında 25 maçta hakemlik yaptı.

Samsun'da Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde (MTAL) beden eğitimi öğretmenliği yapan 28 yıllık kıdemli badminton hakemi Nuray Uysal, Slovenya'da düzenlenen uluslararası turnuvada görev aldı.

Slovenya Badminton Federasyonu tarafından "I FEEL SLOVENIA LI-NING OPEN 2026" turnuvasına davet edilen Nuray Uysal, Maribor kentindeki Sport Hall Center DRA salonunda gerçekleştirilen müsabakalarda görev yaptı. BEC International Series kategorisinde 13-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenen turnuvada, tecrübeli hakem yoğun bir maç programını geride bıraktı.

5 gün süren organizasyonda toplam 25 maçta görev alan Uysal, bu müsabakaların 12'sinde kule hakemi (Umpire), 13'ünde ise servis hakemi (Service Judge) olarak sahaya çıktı. Toplamda 14 saat 28 dakika boyunca sahada kalan kıdemli hakem, sürenin 8 saat 2 dakikasını kulede, 6 saat 26 dakikasını ise servis hakemliğinde geçirdi.

Turnuvanın son gününde Kadınlar Çiftler Yarı Final (WD SF) müsabakasında da servis hakemliği üstlenen Nuray Uysal, organizasyonu başarıyla tamamlayarak Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etti.

Nuray Uysal, bu yıl 3-8 Şubat tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Azerbaijan International badminton müsabakalarında da uluslararası hakem olarak görev aldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunlu Hakem, Slovenya'da Badminton Turnuvasında Görev Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü
Kabine üyelerinden “İyi ki Erdoğan“ paylaşımı Kabine üyelerinden "İyi ki Erdoğan" paylaşımı
Bodrum’da imam motosiklet kazasında hayatını kaybetti Bodrum'da imam motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Libya’da 5 gündür çölde kaybolan genç sağ bulundu Libya'da 5 gündür çölde kaybolan genç sağ bulundu
Şehit polis Emrah Koç’tan geriye bu görüntüler kaldı Şehit polis Emrah Koç'tan geriye bu görüntüler kaldı
Epstein soruşturmasında yeni perde: Fransa’da 10 yeni mağdur ortaya çıktı Epstein soruşturmasında yeni perde: Fransa’da 10 yeni mağdur ortaya çıktı

22:12
Trump: Yarın İran’a yapılacak saldırıyı erteledim
Trump: Yarın İran'a yapılacak saldırıyı erteledim
21:53
Serdar Adalı’dan sonra bir açıklama da Şenol Güneş’ten: Başkan ne diyorsa o olur
Serdar Adalı'dan sonra bir açıklama da Şenol Güneş'ten: Başkan ne diyorsa o olur
21:47
Aydın’da samuray kılıcıyla sokağa çıkan genç kız dehşet saçtı
Aydın'da samuray kılıcıyla sokağa çıkan genç kız dehşet saçtı
21:30
Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü
Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü
20:34
Mersin’deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
Mersin'deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
20:17
’Olmaz’ diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa’ya ihraç ediyor
'Olmaz' diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa'ya ihraç ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 22:55:49. #7.12#
SON DAKİKA: Samsunlu Hakem, Slovenya'da Badminton Turnuvasında Görev Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.