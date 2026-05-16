Samsunspor 1-0 Göztepe: İlk Yarı Sonucu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsunspor 1-0 Göztepe: İlk Yarı Sonucu

16.05.2026 21:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, Göztepe karşısında ilk yarıyı Coulibaly'nin golüyle 1-0 önde tamamladı.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Ümit Öztürk, Ömer Lütfü Aydın, Yusuf Susuz

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diabate, Van Drongelen, Soner Gönül, Elayis Tavsan, Ntcham, Yalçın Kayan, Coulibaly, Holse, Mouandilmadji

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Janderson, Juan

Gol: Dk. 36 Coulibaly (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Diabate (Samsunspor), Dk. 33 Juan (Göztepe)

Trendyol Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında Samsunspor, konuk ettiği Göztepe karşısında maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

10. dakikada Coulibaly'nin pasında Elayis Tavsan'ın şutunda kaleci Lis'ten dönen top, Mouandilmadji'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

12. dakikada Antunes'in yerden pasında Taha Altıkardeş'in ceza sahası dışından çektiği şutta top az farkla yandan auta çıktı.

25. dakikada Juan'ın ceza sahasına yerden pasında topla buluşan Janderson'un çektiği şutu kaleci Okan Kocuk çıkarttı. Dönen topu defans uzaklaştırdı.

36. dakikada gelişen Samsunspor atağında Mouandilmadji'nin pasında ceza sahası içinde Coulibaly'nin şutunda defansa çarpan meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Samsunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor 1-0 Göztepe: İlk Yarı Sonucu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
TFF, Galatasaray’ın kupa törenine katılım göstermedi TFF, Galatasaray'ın kupa törenine katılım göstermedi
Antalya’da yabancı uyruklu şahıs kedinin üzerine bastı, köpeği tekmeledi Antalya'da yabancı uyruklu şahıs kedinin üzerine bastı, köpeği tekmeledi
Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor Sarı-kırmızılılar kupasını kaldırdı Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor! Sarı-kırmızılılar kupasını kaldırdı
Süper Lig’e dönüş yolunda Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor Süper Lig'e dönüş yolunda! Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
2027 hac başvuruları için tarih belli oldu 2027 hac başvuruları için tarih belli oldu

21:44
Rizespor’da Samet Akaydin için yolun sonu
Rizespor'da Samet Akaydin için yolun sonu
21:33
Çorluspor 1947’nin 2. Lig’e yükselişi ilçede coşkuyla kutlandı
Çorluspor 1947’nin 2. Lig’e yükselişi ilçede coşkuyla kutlandı
21:22
Eski MMA dövüşçüsü dalgalarla boğuşan 4 çocuğu kurtardı, kendisi sulara gömüldü
Eski MMA dövüşçüsü dalgalarla boğuşan 4 çocuğu kurtardı, kendisi sulara gömüldü
20:48
Şanlıurfa’da mezarlıkta plastik varilde 21 insan cenini bulundu
Şanlıurfa'da mezarlıkta plastik varilde 21 insan cenini bulundu
18:49
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 22:13:34. #7.13#
SON DAKİKA: Samsunspor 1-0 Göztepe: İlk Yarı Sonucu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.