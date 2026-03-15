Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsunspor 1-0 Kayserispor: İlk Yarının Skoru
15.03.2026 21:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, Kayserispor'u 1-0 önde kapattığı maçta Makoumbou golüyle öne geçti.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Samsunspor, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Elayis'in sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Mouandilmadji'nin gelişine vuruşunda kaleye giden meşin yuvarlak, defansa çarpıp kornere çıktı.

24. dakikada soldan Cardoso'nun ortasında topu önünde bulan Talha'nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı çıktı.

28. dakikada Satka'nın indirdiği topu altıpas üzerinden alan Moundilmadji'nin şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

31. dakikada Elayis'in sağ taraftan çevirdiği topu alan Makoumbou'nun kale önünde ters ayağıyla dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Bahtiyar Birinci, Murat Temel

Samsunspor: İrfan Can Eğribayat, Zeki Yavru, Lubo Satka, Toni Borevkovic, Logi Tomasson, Celil Yüksel, Olivier Ntcham (Antoine Makoumbou dk. 4), Elayis Tavsan, Yalçın Kayan, Carlo Holse, Marius Mouandilmadji

Yedekler: Okan Kocuk, Efe Törüz, Joe Mendes, Ali Diabate, Enes Albak, Soner Gönül, Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly

Teknik Direktör: Thorsten Fink

Kayserispor: Bilal Bayazit, Joshua Brenet, Semih Güler, Stefano Denswil, Ramazan Civelek, Laszlo Benes, Furkan Soyalp, Denis Makarov, Miguel Cardoso, Talha Sarıaslan, German Onugkha

Yedekler: Onurcan Piri, Jadel Katongo, Burak Kapacak, Lionel Carole, Samuel Mather, Görkem Sağlam, Joao Mendes, Carlos Mane, Indrit Tuci, Fedor Chalıv

Teknik Direktör: Erling Hagset Moe

Gol: Makoumbou (dk. 31) (Samsunspor) - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Samsun, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 21:46:19. #.0.4#
SON DAKİKA: Samsunspor 1-0 Kayserispor: İlk Yarının Skoru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.