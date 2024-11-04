Samsunspor 1-0 Önde - Son Dakika
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Samsunspor 1-0 Önde

Samsunspor 1-0 Önde

Samsunspor, Antalyaspor'a karşı oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

04.11.2024 21:11
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Trendyol Süper Lig'in 11. hafta maçında Samsunspor, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Zeki'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşa iyi hareketlenen Van Drongelen'in yarım volesi, kaleci Piric'de kaldı.

17. dakikada Emre'nin sol ayağının dışıyla sağdan kestiği topa iyi yükselen Marius'un kafasını kaleci Piric son anda kornere çeldi.

31. dakikada Zeki'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda Bennasser'in volesinda top üsten auta çıktı.

34. dakikada Antalyaspor'lu Erdal'ın cepheden şutu direğin solundan az farkla auta gitti.

45. dakikada ceza sahasındaki karambolde Marius'un pasında Holse'nin şutu filelerle buluştu. 1-0

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mustafa Savranlar, Osman Gökhan Bilir

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Rick van Drongelen, Lubo Satka, Marc Bola, Ait Bennasser, Carlo Holse, Oliver Ntcham, Nany Dimata, Emre Kılınç, Marius Mouandilmadji

Yedekler: Halil Yeral, Muja, Soner Aydoğdu, Tait, Schindler, Laura, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Haluk Mustafa Tan, Bedirhan Çetin

Teknik Direktör: Thomas Reis

Antalyaspor: Kenan Piric, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Amar Gerxhaliu, Güray Vural, Soner Dikmen, Erdal Rakip, Oleksandr Petrusenko, Sam Larsson, Moussa Djenepo, Adolfo Gaich

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Doğukan Özkan, Harun Toprak, Abdurrahim Dursun, Kaluzinski, Emre Uzun, Towsend, Milosevic, Safuri, Samudio

Teknik Direktör: Alex de Souza

Goller: Holse (dk. 45) Samsunspor

Sarı kartlar: Zeki, Thomas Reis (Teknik Direktör) (Samsunspor), Djenepo (Antalyaspor) - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Samsunspor 1-0 Önde - Son Dakika

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