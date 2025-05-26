Samsunspor 3. Sırayı Korumak İçin Sahada

Transfer yasağıyla başladığı sezonda önemli bir başarıya imza atan Samsunspor, Süper Lig'in son haftasına Beşiktaş'ın 2 puan önünde girerek üçüncülük koltuğunu bırakmadı.

FIFA'nın verdiği 2 dönemlik transfer yasağıyla sezona başlayan Samsunspor, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde iyi bir sezon geçirdi. Ligde 35 maçta 18 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 61 puana ulaşan kırmızı-beyazlılar, sezonun son haftasında Kayserispor'u konuk edecek.

Üçüncü sırayı garantilemek isteyen Samsunspor, Kayserispor'u mağlup etmesi halinde Beşiktaş'ın sonucuna bakmaksızın UEFA Avrupa Ligi play-off etabından Avrupa yolculuğuna başlayacak. Play-off'ta elenmesi durumunda dahi UEFA Konferans Ligi lig aşamasına doğrudan katılacak ve minimum 6 Avrupa maçı oynama hakkı elde edecek.

Beşiktaş hata bekliyor

Samsunspor'un en yakın takipçisi Beşiktaş, 59 puanla dördüncü basamakta yer alıyor. Siyah-beyazlılar, son haftada küme düşen Bodrum FK'yı mağlup ederek rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek. Samsunspor'un beraberlik ya da mağlubiyet yaşaması halinde Beşiktaş, ikili averaj üstünlüğüyle üçüncülüğü alacak.

Süper Lig'de şampiyonluk, ikincilik, beşincilik ve küme düşme hattı netleşirken gözler ise üçüncülük yarışında Samsunspor ile Beşiktaş arasında geçecek son hafta mücadelesine çevrildi. - SAMSUN