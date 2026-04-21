Samsunspor, 5. Genel Hedefini Sürdürüyor

SAMSUNSPOR Basın Sözcüsü Suat Çakır, "Samsunspor olarak 47 resmi maç oynadık. 5'incilik hedefimiz var. Biraz geriye düşmüş olsak da bu ihtimal hala var. Kupada Trabzonspor, ligde de Alanyaspor maçlarını kazanarak şansımızı sürdürmek istiyoruz. 5'incilik yolunda sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kalan 4 maçı da kazanmak için sahaya çıkacağız. Rakip büyük ya da küçük fark etmez, herkesi yenmek için oynayacağız" dedi.

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır; Nuri Asan Tesisleri'nde, kalan maçlardaki hedefler, takımdaki son durum ve gündeme dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bir sonraki sezonda Avrupa kupalarına katılmak için en kısa yolun Türkiye Kupası'nı kazanmak olduğunu belirten Suat Çakır, "İyi oynayan eski Samsunspor'a yeniden kavuştuk. Sakat oyuncuların bu maçta tamamen iyileşmesi ve fizik kondisyon olarak hazır olmaları takımımıza büyük katkı sağladı. İnşallah bundan sonra da bu güzel oyunumuzu devam ettireceğiz. Önümüzde çok önemli bir Trabzonspor kupa maçı var. Bu maçta tüm taraftarlarımızı tribüne bekliyoruz. Stadımızın kapılarını çocuklarımıza açtık. Bu karşılaşmada en az 25 bin kişi olmamız gerekiyor. Taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Çünkü Avrupa Ligi'ne gidebilmek için en kısa yolun Türkiye Kupası'nı kazanmak olduğu görülüyor" diye konuştu.

'HOCAMIZ OLMADAN 2'DE 2 YAPTIK, İNŞALLAH 3'TE 3 YAPACAĞIZ'

Trabzonspor'u Türkiye Kupası'nda eleyip yollarına devam etmek istediklerini söyleyen Suat Çakır, "Trabzonspor maçını kazanıp ardından Galatasaray, Gençlerbirliği rakip kim olursa olsun yolumuza devam etmek istiyoruz. Başaracağımıza inanıyoruz. Takım inanıyor, hocamız inanıyor, yönetim inanıyor. İyi hazırlanıp perşembe akşamı turu geçeceğimize tüm camia olarak yürekten inanıyoruz. Taraftarımızın da inanmasını ve bize destek vermesini istiyoruz. Avrupa'ya gitmek için iki maç kaldı. Şu an avantaj bizde, kendi sahamızda oynuyoruz. Sakat oyuncularımızdan Jaures Assoumou vardı, bir de Celil var. Celil sezonu kapatmış gibi görünüyor. Geçen hafta iyileşir gibi oldu, idmanlara başladı ancak aynı yer tekrar nüksetti. Bu nedenle bu sezon oynaması zor görünüyor. Kadromuz geniş, diğer sakatlarımız iyileşti. İyi sonuç alıp bu olumlu havayı sürdürmek istiyoruz. Fink hocamıza 3 maç ceza verildi. Dokunmaya 3 maç ceza verilmesiyle birlikte federasyonun kararları herkes tarafından sorgulanmaya başlandı. Tüm takımlar hakemlerden ve federasyondan şikayetçi. Tahkim Kurulu'na başvurduk ancak oradan da ret kararı çıktı. Perşembe günü hocamız yine takımın başında olmayacak. Buna rağmen hocamızın olmadığı maçlarda 2'de 2 yaptık, inşallah 3'te 3 yaparız" ifadelerini kullandı.

'HERKESİ YENMEK İÇİN OYNAYACAĞIZ'

Süper Lig'de ilk 5'e girmek için kalan tüm maçları kazanmak istediklerini ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

"Samsunspor olarak 47 resmi maç oynadık. 5i'ncilik hedefimiz var. Biraz geriye düşmüş olsak da bu ihtimal hala var. Kupada Trabzonspor, Ligde de Alanyaspor maçlarını kazanarak şansımızı sürdürmek istiyoruz. 5'incilik yolunda sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kalan 4 maçı da kazanmak için sahaya çıkacağız. Rakip büyük ya da küçük fark etmez, herkesi yenmek için oynayacağız. Beşiktaş maçında başkanımız Yüksel Yıldırım'a yönelik hakaretler maçtan önce başladı, maç içinde ve sonrasında da devam etti. Buna rağmen 'ezerek yendik' ifadesi üzerinden başkan eleştiriliyor. Beşiktaş taraftarının uzun süre boyunca yaptığı küfürler karşısında kimsenin ses çıkarmaması dikkat çekici. Özellikle başkanımızın 100 yaşındaki annesine yönelik hakaretler görmezden gelindi. Küfüre ve hakarete karşıyız, olmaması gerekiyor. Ancak benzer durumlar Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında da yaşanıyor. Bundan sonra yaşanmamasını temenni ediyoruz. Trabzonspor ligin güçlü ekiplerinden biri ve şampiyonluk mücadelesi veriyor. Biz ise eksiklerimizi tamamladık. İlk oynadığımız maçla bu karşılaşma aynı olmayacak. O maçta çekingen oynadık, bu bir gerçek. Thomas Reis'in ilk sezonundaki gibi Fink hocayla da başarılı bir süreç yaşayacağımıza inanıyoruz. Fenerbahçe maçında takımımıza ve başkanımıza yönelik hakaretler nedeniyle yaklaşık 150 dava açıldı. Hukuki süreç devam ediyor, sonuçlandığında kamuoyuyla paylaşılacak. Federasyonun kararlarını anlamakta zorlanıyoruz. Hakemler de benzer şekilde tartışmalı kararlar veriyor. Bazı pozisyonlarda verilen fauller, puanlamaya doğrudan etki ediyor."