Samsunspor 60. kuruluş yılını Atatürk Anıtı'nda kutladı - Son Dakika
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Samsunspor 60. kuruluş yılını Atatürk Anıtı'nda kutladı

Samsunspor 60. kuruluş yılını Atatürk Anıtı\'nda kutladı
30.06.2025 13:16
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SAMSUNSPOR, kuruluşunun 60'ıncı yılı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

SAMSUNSPOR, kuruluşunun 60'ıncı yılı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Düzenlenen tören vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Samsunspor Kulübünün 60'ıncı kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında 30 Haziran Pazartesi günü saat 10.30'da İlkadım ilçesinde bulunan Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törende, Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Yönetim Kurulu üyeleri, kulüp personelleri ve vatandaşlar yer aldı. Çelenk sunumunun ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile tören devam etti.

VEYSEL BİLEN: BİR YIL SÜRECEK 60'INCI YIL KUTLAMAMIZIN İLKİNİ YAPTIK

Çelenk töreni sonrasında basına açıklamada bulunan Veysel Bilen, "Bugün burada, kulübümüzün 60'ıncı kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin başlangıcı olarak hem bu anlamlı günü kutlamak hem de geçmiş dönemlerde aramızdan ayrılan futbol şehitlerimizi anmak üzere toplandık. Ayrıca, bir yıl boyunca sürecek olan 60'ıncı yıl kutlamalarının ilk organizasyonunu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Yağmura rağmen burada bulunan tüm katılımcılara şahsım ve kulübüm adına teşekkür ediyorum. Daha önce de belirttiğimiz gibi, bugün Atatürk Anıtı'na bıraktığımız çelenkle birlikte, 60'ıncı yıl etkinliklerimiz resmen başlamış oldu. Akşam saat 17.30 ile 19.30 arasında Nuri Asan Tesisleri'nde düzenleyeceğimiz kokteylle, eski futbolcularımız, eski başkanlarımız, iş dünyasının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının değerli katılımcıları, dernek yönetimi ve üyelerimizle bir araya geleceğiz. Umuyoruz ki bu 60'ıncı yıl kutlamaları, Samsun ve Samsunspor'u seven herkesin, toplumun tüm kesimlerinin, sivil ve resmi kurumların katılımıyla anlamlı ve coşkulu bir şekilde gerçekleşecek. Nice 60 yıllara diyorum. Bugüne kadar bu kulübe emeği geçen tüm oyuncularımıza, emekçilerimize, yöneticilerimize, başkanlarımıza, basın mensuplarımıza ve taraftarlarımıza sevgi, saygı ve şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Samsunspor 60. kuruluş yılını Atatürk Anıtı'nda kutladı - Son Dakika

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