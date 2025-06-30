Samsunspor 60. Yılını Kutladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un 60. kuruluş yıl dönümünü, Ladik'te kutlandı.

Şirinler Ladik taraftar grubu tarafından otogardan konvoyla başlayan kutlamalar Belediye Kule Dibi Tesislerinde devam etti.

Meşale ve havai fişek gösterileri ile devam eden program sonrası açıklama yapan Şirinler Ladik Taraftar Grubu Başkanı Yasin Tulum, "Samsunspor sevdamızı bu yıl Avrupaya giderek taçlandırdık. Kırmızı beyazlı camianın, şanlı tarihinin 60. yılını gururla kutluyorum. Samsunspor'un mazisine saygılı, geleceğine umut dolu taraftarlarımız ile gönlümüzde ayrı bir yeri var. ifadelerini kutladı.

Kutlamalara vatandaşlarda ilgi gösterdi.