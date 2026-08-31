Samsunspor\'a Şanssız Başlangıç

Berkay YILDIZ/ SAMSUN, – SAMSUNSPOR Futbol Direktörü Fuat Çapa, "Maça biraz şanssız başlamamız, golün erken gelmesi, Fatih'in sakatlanması ve akabinde Yalçın'a yapılan faulün VAR tarafından görülüp hakeme izletilmiş olması durumunda, maçta biz de daha fazla puan almak için aday olabilirdik. Ama takımımız tecrübesiz bir takım, bunu kabul ediyoruz" dedi.

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig'in 3'üncü haftasında evlerinde aldıkları Fenerbahçe mağlubiyeti sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye karşı alınan mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını ve eksik olan konuları gidermek için çalışmaları en iyi şekilde sürdüreceklerini belirten Fuat Çapa, "Bugün evet, kaybettik ama çıkaracağımız çok dersler var. Bugün öğrendiğimiz çok şeyler var. Eminim bu hataları gelecek haftalarda ne kadar azaltırsak, bizim adımıza gelecek adına o kadar umut verici olacak. Genç oyuncuların gelişimini de sezonun sonunda hep birlikte güzel bir şekilde izleyeceğiz" diye konuştu.

'TOPA DAHA ÇOK BİZ SAHİP OLDUK AMA DOĞRU İŞLERİ FENERBAHÇE YAPTI'

Maç hakkında değerlendirmelerde bulunan Fuat Çapa, "Maça biraz şanssız başladık. Maçın 3'üncü dakikasında gol yememiz, akabinde Fatih'in sakatlanıp çıkması tabi bizim adımıza üzücü bir başlangıç oldu. Belki maçı çevirecek tek bir anımız olabilirdi. O da Yalçın'a yapılan hareketin VAR tarafından çağrılıp hakeme izletilmemesiydi. Bu, belki maçın kırılma anlarından bir tanesiydi. Oyun geneline baktığımız zaman topa sahip olan daha çok bizdik ama doğru işler yapan Fenerbahçe'ydi. Özellikle kazandıkları toptan sonraki çıkışları bizi zaman zaman zor durumda bıraktı. Birkaç tane değerlendirebileceğimiz pozisyon oldu. Saikouba'nın vuruşu, Tahsin'in tam olarak topa dokunamayışı... Bu tür karşılaşmalarda zaten çok fazla pozisyon bulma şansınız yok. Bulduğunuz bir iki pozisyonu değerlendirmeniz gerekiyor. Maça biraz şanssız başlamamız, golün erken gelmesi, Fatih'in sakatlanması ve akabinde Yalçın'a yapılan faulün VAR tarafından görülüp hakeme izletilmiş olması durumunda, maçta biz de daha fazla puan almak için aday olabilirdik. Ama takımımız tecrübesiz bir takım, bunu kabul ediyoruz. Zaten sezonun başında da bunu söylemiştik. Bazen takım bize öyle hayaller kurduracak ki 'Bu sezon Avrupa'yı göreceğiz' diyeceğiz. Bazen de 'Ya bu hatalar olur mu?' diyeceğimiz bir sezon olacak. Bunu en kısa zamanda tamamlayıp bir an önce birlikte oynamayı geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü çok sayıda genç oyuncuyla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'BU KARŞILAŞMADAN MUTLAKA ÇIKARTMAMIZ GEREKEN DERSLERİ ÇIKARTMAMIZ GEREKİYOR'

Başarılı performanslarından dolayı Fenerbahçe'yi tebrik ederek gereken dersleri çıkarmaları gerektiğini söyleyen Çapa, "Sakat olan oyuncularımız şu anda tek tek dönmeye başladı. Önümüzdeki haftadan itibaren mutlaka birkaç tanesi daha fazla süre alacaktır. Takım idmanlarına başlayan arkadaşlarımız oldu ama uzun süre sakatlıklarından dolayı bugün çok fazla zaman alamadılar. Diğerleri ise bir sonraki karşılaşmayı bekleyecek. Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Biz tabii bu karşılaşmadan mutlaka çıkartmamız gereken dersleri çıkartmamız gerekiyor. Teknik ekibimiz bu konuda çok özverili bir şekilde çalışıyor. Oyuncular da bunları çok özverili bir şekilde uygulamaya çalışıyor. Marius'un durumunu gün gün takip etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki haftadan itibaren inşallah o da takımda idmanlara katılır ve Kocaeli maçında süre alır. Ama dediğim gibi, bunlar gün gün takip etmemiz gereken sakatlıklar. Ne zaman sağlık ekibimiz, performans ekibimize; performans ekibimiz de takımımıza katarsa, tam olarak o zaman netleşiyor. Bazen şunu da çok fazla görüyoruz, haklı olarak 'Takım idmanına uzun süre sakatlıktan sonra bir iki takım idmanı yaptıktan sonra neden süre almıyor, neden oynamıyor?' diye sorulan sorular oluyor. Tabii oyuncunun tekrar adapte olup sakatlık sürecinde ne kadar süre sahalardan uzak kaldığını bir iki idmanla tolere edemiyorsunuz" dedi.