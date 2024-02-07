Samsunspor, Anderlecht'ten transfer ettiği Benito Dirk Raman'ı karşıladı - Son Dakika
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Spor

Samsunspor, Anderlecht'ten transfer ettiği Benito Dirk Raman'ı karşıladı

Samsunspor, Anderlecht\'ten transfer ettiği Benito Dirk Raman\'ı karşıladı

Samsunspor, Belçika temsilcisi Anderlecht'ten transfer ettiği Benito Dirk Raman'ı Samsun'a getirdi. Raman, Samsunspor Tesisleri'ne ayak bastı ve taraftarlarının önüne çıkmak için sabırsızlandığını söyledi.

07.02.2024 16:47
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SAMSUNSPOR'un Anderlecht'ten transfer ettiği Benito Dirk Raman, Samsun'a geldi.

aradeniz ekibinin, Belçika temsilcisi Anderlecht'ten 2,5 yıllığına kadrosuna kattığı Belçikalı santrfor Benito Dirk Raman, Samsunspor Tesisleri'ne ayak bastı. Samsunspor'da 36 numaralı formayı giyecek olan Raman, "Samsunspor gibi büyük bir camiaya geldiğim için mutluyum. Taraftarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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