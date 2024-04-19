Samsunspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye geçti.
Samsunspor, yarın karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını, bugün Teknik Direktör Markus Gisdol yönetiminde yaptığı ısınma, 5'e 2 ve dar alanda oyun ile tamamladı. Maç saatini bekleyemeye başlayan Samsun temsilcisinde sarı kart cezalısı Carlo Holse takımla birlikte çalışırken, sakatlığı bulunan Lubo Satka ise antrenmanda yer alamadı.
Maç öncesi Samsunspor'un 32 maçta 38 puanı bulunurken, Adana Demirspor'un ise 32 maçta 40 puanı bulunuyor. 19 Mayıs Stadyumu'nda yarın saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı Murat Erdoğan, Murat Ergin Gözütok ve Özcan Sultanoğlu hakem üçlüsü yönetecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi olarak ise Ozan Ergün görev alacak.
Kırmızı-beyazlıların maç kadrosunda sakatlığı dolayısıyla sezonu kapatan stoper Lubo Satka ile sarı kart cezalısı olan Carlo Holse yer alamayacak. Bu 2 futbolcu haricinde Samsunspor'da cezalı veya sakat futbolcu bulunmuyor. - SAMSUN
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Eski kulüp yöneticisi Sevil Becan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Becan, Fenerbahçe'nin değerlerinin her zaman birlik ve beraberliği ön planda tuttuğunu vurgulayarak, kamplaşma ve karşıtlıkların sona ermesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulunun reforma ihtiyaç duyduğunu ve daha farklı bir yönetim anlayışına ihtiyaç olduğunu ifade etti.
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