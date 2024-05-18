Samsunspor, Alanyaspor ile berabere kalarak kümede kalmayı garantiledi - Son Dakika
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Samsunspor, Alanyaspor ile berabere kalarak kümede kalmayı garantiledi

Samsunspor, Alanyaspor ile berabere kalarak kümede kalmayı garantiledi

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Samsunspor, evinde karşılaştığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Samsunspor, puanını 43 yaparak ligde kalmayı garantiledi.

18.05.2024 21:12
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Samsunspor evinde karşılaştığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Puanını 43 yapan Samsunspor, ligin bitime 1 hafta kala kümede kalmayı garantiledi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada Emre'nin rakipten kaptığı topta kaleciyi geçen Marius'un şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

78. dakikada sağ kanattan Efecan'ın ortasında hareketlenen Hwang'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

80. dakikada çalımlarla ceza sahası içine giren Hwang'ın şutunda kaleci Okan son anda meşin yuvarlağı çeldi.

89. dakikada Holse'nin ceza sahası önünden sert ve düzgün vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Hakemler: Mert Güzenge, Bahtiyar Birinci, Murat Altan

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Schindler dk. 77), Yunus Emre Çift, Van Drongelen, Soner Gönül (Bola dk. 56), Ait Bennasser, Taylan Antalyalı (Osman dk. 90+1), Carlo Holse, Oliver Ntcham (Fofana dk. 56), Emre Kılınç, Marius Moundilmadji

Yedekler: Szumski, Tait, Dimata, Benito, Haluk, Muja

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Miguel Lima, Fidan Aliti, Jure Balkovec, Florent Hadergjonaj, Antonio Augusto (Janvier dk. 67), Richard Candido, Leroy Fer (Novais dk. 86), Efecan Karaca, Oğuz Aydın (Yusuf Özdemir dk. 46), Ahmed Hassan (Hwang dk. 67)

Yedekler: Yusuf Karagöz, Furkan, Fatih, Sisto, Eduardo, Anderson

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Marius (dk. 60) (Samsunspor), Oğuz (dk. 14) (Alanyaspor)

Sarı kart: Zeki (Samsunspor) - SAMSUN

Kaynak: İHA

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