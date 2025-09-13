Samsunspor, Antalyaspor'a 2-1 Kaybetti - Son Dakika
Samsunspor, Antalyaspor'a 2-1 Kaybetti

13.09.2025 19:17
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada defanstan seken topu kontrol eden Dzhikiya'nın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0–2

51. dakikada kaleci Diaz'dan seken topu iyi takip eden Holse'nin şutu filelerle buluştu. 1-2

87. dakikada 6 pas üzerine kesilen ortaya rövaşata çeken Marius'un şutu yandan dışarı çıktı.

Hakemler: Arda Kardeşler, Kemal Elmas, Murat Altan

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Joe Mendes dk. 38), Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson (Polat Yaldır dk. 85), Antoine Makoumbou (Coulibaly dk. 46), Olivier Ntcham, Anthony Musaba, Afonso Sousa (Celil dk. 72), Carlo Holse, Marius Mouandilmadji

Yedekler: Posiadala, Efe Törüz, Borevkovic, Soner Gönül, Yunus Çift

Teknik Direktör: Thomas Reis

Antalyaspor: Julian Diaz, Bünyamin Balcı, Lautaro Gianetti, Georgi Dzhikiya, Kenneth Paal, Soner Dikmen, Jesper Ceesay, Abdulkadir Ömür (Ballet dk. 62), Ramzi Safuri (Samet Karakoç dk. 89), Nikola Storm (Boli dk. 73), Van de Streek (Cvancara dk. 62)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Ali Demirbilek, Hasan İlçin, Berkay Topdemir, Ege İzmirli, Poyraz Yıldırım

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Soner Dikmen (dk. 21), Dzhikiya (dk. 47) (Antalyaspor), Holse (dk. 51) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Coulibaly, Mendes, Mouandilmadji (Samsunspor), Ceesay, Diaz (Antalyaspor) - SAMSUN

Kaynak: İHA

