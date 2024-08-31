Samsunspor, Atakaş Hatayspor ile Mersin'de karşılaşacak

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Mersin'de Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.
Mersin Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.
Samsun ekibi, ligin ilk haftasında sahasında Beşiktaş'a 2-0 yenilirken Gaziantep FK'i deplasmanda 1-0 mağlup ederek 3 puan aldı.
Karadeniz ekibinin sezonun 3. haftasındaki RAMS Başakşehir maçı ise rakibinin UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı St. Patrick's Athletic karşılaşması nedeniyle ileri tarihe ertelendi.
Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle Emre Kılınç, yarınki maçta forma giyemeyecek.
Ligin ilk 3 haftasında 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Atakaş Hatayspor'un ise 1 puanı bulunuyor.
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